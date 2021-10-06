عاجل.. السيسى: بكرة تشوفوا عطاء ربنا لبلادنا وتستعجبوا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، أن توقف حركة البناء والتعمير يعنى أن هناك مشكلة، متابعا: بشكر أهالى سيناء على ما قدموه، ونحن لن نترك أرضا يمكن تنميتها فى سيناء إلا وسيتم تنميتها، سواء سياحة أو زراعة أو تعدين، لأن ذلك حق سيناء علينا، باعتبارها جزء من أرض مصر.

وأضاف الرئيس: الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لاستمرار النماء والتعمير فى كل جزء من مصر، هناك تحديات وصعاب ولكن بفضل الله سوف نتجاوز ذلك، وبكرة تشوفوا عطاء ربنا لبلادنا وتستعجبوا من ذلك.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهاليها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.