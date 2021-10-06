عاجل.. السيسى: الحروب أصبحت غير نمطية لتدمير الأوطان من داخلها

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وجادوا بأرواحهم تحت رايته، وتحية لقائد الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وقال الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، اليوم الأبعاء، إن مصر التى حاربت واستردت أرضها هى ذاتها تسعى للسلام والتعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية، الحروب تحولت إلى غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته فى الكلية الحربية التى كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته فى الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل فى القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهلها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.