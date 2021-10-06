كلية الدراسات الإفريقية العليا تكرم رموز القوات المسلحة المصرية في ندوة ”...

تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عقدت كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الأستاذ الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، وتحت إشراف الأستاذة الدكتوره أميرة شوقي وكيل الكلية لخدمة المجتمع، ندوة تثقيفية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان( انتصارات أكتوبر ٧٣ ..وتعزيز الوعي لدى الشباب ).

وفي مستهل الندوة قام السادة نواب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية بتكريم رموز وأبطال قواتنا المسلحة تقديرا واعترافا بما قدموه ومازالوا يقدمونه لوطننا الغالي من جهد وعطاء؛ حيث تم تكريم كل من السيد اللواء أركان حرب/ محمود خلف الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والسيد اللواء أركان حرب دكتور/بهجت فريد مدير أكاديمية الدفاع الوطني السابق، والسيد اللواء دكتور/ عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وذلك بحضور سعادة السفير عبدالحميد بوزهر رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السفير نادر فتح العليم كبير السياسيين بالوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى مصر، ولفيف من السادة عمداء الكلية السابقين، والسادة رؤساء الأقسام والأستاذة الدكتوره سماح المرسي مقرر الندوة، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا بالكلية وعدد من طلاب الدول الإفريقية الدارسين بمصر.