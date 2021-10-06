نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 17 شركة 109 فرصة عمل بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 72 من راغبي العمل من ذوي القدرات.
أتاحت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 61 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم، شرحا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهى يوسف عوض، ونهى رمضان محمد، ومحمد أمين محمد، ونيفين لوقا متياس، مفتشي تفتيش العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: 109 فرصة عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم ببورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.