بالأسماء .. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ«مستند»

/654696/بالأسماء--تشكيل-هيئات-مكاتب-اللجان-النوعية-بمجلس-الشيوخمستند

ينشر موقع دوت الخليج النص الكامل لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانى

دوت الخليج 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: -عبد الله مين محمود عصر رئيسًا. - محمد العناني وكيلًا. - محمد شوقي عبدالعال وكيلًا. - فرج فتحي أمين سر. 2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار: - هاني سري الدين رئيسًا. - جمال عبد الحليم وكيلًا. - ياسر زكي وكيلًا. - أكمل نجاتي أمين سر. 3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية: - عبد الحي عبيد رئيسًا. - سماء سليمان وكيلًا. - عبد الحكيم السادات وكيلًا. - عايدة نصيف أمانة السر. 4- لجنة الدفاع والأمن القومي: - اللواء أسامة كامل منتصر- ياوران رئيس الجمهورية وقائد سلاح المظلات الأسبق- رئيسًا. - اللواء طارق نصير وكيلًا. - اللواء محمد جاد وكيلًا. - اللواء خالد فوزي أمين سر. 5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة: - محمد حلاوة رئيسًا. - محمد المنزلاوي وكيلًا. - تيسير مطر وكيلًا. - أحمد الجندي أمين سر. 6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة: - عبد الخالق عياد رئيسًا. - عمرو عزت وكيلًا. - مجدي عبد الرحيم سليم وكيلًا. - نهى أحمد فتحي أمين سر. 7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل: - خالد محمد سعيد رئيسًا. _ فايز إبراهيم محمد وكيلًا. - أكمل الله فريد وكيلًا. - أحمد صبور أمين سر. 8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: - نبيل دعبس رئيسًا. - أحمد البدري وكيلًا. - راندا مصطفي وكيلًا. - ناجح جلال أمين السر. 9- لجنة الشباب والرياضة: - أحمد أبو هشيمة رئيسًا. - شريف فرج الجابري وكيلًا. - أحمد دياب وكيلًا. - محمد عمارة أمين سر. 10- لجنة الصحة والسكان: - محمد زكي جزر رئيسًا. - عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا. - علي مهران وكيلًا. - أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر. 11- لجنة الزراعة والري: رئيس اللجنة : عبد السلام الجبلي وكيل اللجنة : محمد السباعي وكيل اللجنة : جمال أبو الفتوح امين السر :عز الدين جودة 12- لجنة حقوق الإنسان: - محمد هيبة رئيسًا. - أبو الفتوح محمد وكيلًا. - محمد مجدي فريد وكيلًا. - رشا نصر أمين سر. 13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام - محمود مسلم رئيسًا. - محمد سعيد وكيلًا. - سها سعيد وكيلًا. - محمود القط أمين سر. 14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف: - يوسف السيد رئيسًا. - محمد سليم وكيلًا. - نادر سليم نسيم وكيلًا. - خضرة سالم أمين سر.

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