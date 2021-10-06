/654675/توقيت-مباراة-المغرب-وغينيا-بيساو-في-تصفيات-كأس-العالم-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب المغرب مباراته اليوم الاربعاء أمام نظيرة غينيا بيساو، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة التاسعة مساءً، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 .

ويرصد تحيا مصر توقيت مباراة المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة:

يدخل منتخب المغرب المباراة من المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما اكتفى بحصد 3 نقاط فقط منذ بداية مشوار التصفيات؛ إذ نجح في الانتصار مرة وحيدة أمام السودان، بينما يقف غينيا بيساو في المركز الأول بالجدول، برصيد 4 نقاط، حصدهم من التعادل أمام غينيا، والانتصار على حساب السودان.

القنوت الناقلة

تذاع مباراة المغرب وغينيا بيساو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، في التاسعة مساء اليوم، على أن تنقل عبر شاشة قنوات Al Aoula Inter HD، بتعليق صوتي للمعلق الشهير عبدالحق الشراط، كما تذاع على Arryadia SD/HD، بتعليق صوتي لعبدالصمد ولد شهيبة.

قائمة منتخب المغرب

أيوب لكرد ومحمد الشيبي (الجيش)، عبدالعلي المحمدي (أبها السعودي)، إسماعيل الحداد (الخور القطري)، حمزة موساوي وعبدالكريم باعدي (نهضة بركان)، عبد الله خفيفي (مولودية وجدة)، كريم البركاوي (الرائد السعودي)، مروان سعدان (الفتح ااسعودي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، علي بامعمر (اتحاد طنجة)، نوفل الزرهوني (الفتح)، علاء الدين أحراي (المغرب الفاسي)، وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، المهدي برحمة ا(الكويت الكويتي)، إدريس فتوحي (الأهلي السعودي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، يحيى جبران ويحيى عطية الله ووليد الكرتي وأشرف داري وأيمن الحسوني وأيوب عملود (الوداد)، وعبد الإله الحافيظي (الرجاء)، مراد باتنا (الفتح السعودي)، يوسف الجبلي ومحمد الرياحي (الباطن السعودي)، سفيان بوفتيني (الأهلي القطري).

رد اتحاد الكرة المغربية

كما لم يصدر أي توضيح من اتحاد الكرة، بشأن قرار وحيد باستبعاد أكبر هدافين للأسود حاليا، وهما حكيم زياش “18 هدفا” ويوسف العرابي “15 هدفا”.

وحملت قائمة الأسود مفاجآت مدوية، منها استدعاء لاعب وحدي من الدوري المحلي، وهو أنس الزنيتي حارس الرجاء، الذي سيكون ثالث الخيارات بعد ياسين بونو ومنير المحمدي.

تجاهل المدير الفني

وتجاهل المدرب البوسني، كلا من أيوب الكعبي وسفيان راحيمي المنتقلين حديثا من الدوري المغربي، صوب الاحتراف باهاتي سبور التركي والعين الإماراتي، على الترتيب.

وضم خليلوزيتش، 5 لاعبين جدد سيكتشفون لأول مرة خلال أجواء معسكرات الأسود.