/654678/توقيت-مباراة-السودان-وغينيا-في-تصفيات-كأس-العالم-والقنوات-الناقلة

يستعد المنتخب السوداني اليوم لمواجهة نظيرة منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم للأندية قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة .

الجدير بالذكر أن المباراة تقام علي الأراضي المغربية بعدما كانت مقرر إقامتها علي الأراضي السودانية حيث أنالمنتخب السوداني هو المستضيف، في حين قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإصدار قرار بنقل المباريات الدولية لمنتخب السودان خارج الأراضي السودانية وذلك لعدم توافر الضوابط الدولية الخاصة بالملاعب.

من المقرر أن تنقل مباراة السودان وغينيا في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال قطر 2022، على شاشة قناة السودانية الأرضية وذلك لكون المباراة خاصة بالمنتخب السوداني المضيف للمباراة.

قائمة المنتخب السوداني

تشكيل السودان المتوقع

في حراسة المرمى الحارس منجد النيل.

وفي خط الدفاع كل من وليد حسن – ميرغني – وضاح – فارس عبدالله.

أما في خط الوسط الدفاعي محجوب – الرشيد.

وفي خط الوسط الهجومي عبدالله – شيبوب – القوز.

مهاجم صريح الشعلة.

ويتنافس منتخب السودان في المجموعة مع منتخبات كلاً من غينيا, غينيا بيساو, المغرب.

ويلتقي منتخب المغرب امام نظيرةمنتخب غينيا بيساو فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، ويرفع أسود الأطلس شعار الفوز في المواجهة الهامة ضمان استمرارية منافستهم للصعود إلى تصفيات كأس العالم.

قائمة منتخب المغرب

أيوب لكرد ومحمد الشيبي (الجيش)، عبدالعلي المحمدي (أبها السعودي)، إسماعيل الحداد (الخور القطري)، حمزة موساوي وعبدالكريم باعدي (نهضة بركان)، عبد الله خفيفي (مولودية وجدة)، كريم البركاوي (الرائد السعودي)، مروان سعدان (الفتح ااسعودي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، علي بامعمر (اتحاد طنجة)، نوفل الزرهوني (الفتح)، علاء الدين أحراي (المغرب الفاسي)، وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، المهدي برحمة ا(الكويت الكويتي)، إدريس فتوحي (الأهلي السعودي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، يحيى جبران ويحيى عطية الله ووليد الكرتي وأشرف داري وأيمن الحسوني وأيوب عملود (الوداد)، وعبد الإله الحافيظي (الرجاء)، مراد باتنا (الفتح السعودي)، يوسف الجبلي ومحمد الرياحي (الباطن السعودي)، سفيان بوفتيني (الأهلي القطري).