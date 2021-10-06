/654679/عبد-الله-عصر-رئيسا-لتشريعية-الشيوخ-والعناني-ومحمد-شوقي-وكيلان-وفرج-فتحي-أمين-سر

توافق أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على رئاسة النائب عبد الله أمين محمود عصر بدور الانعقاد الثانى للجنة، ومحمد العناني، و محمد شوقي عبد العال وكيلين، وفرج فتحي أمينًا للسر، وذلك لمواصلة جهود اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى فى ضوء الانتخابات التى أقر المجلس ضوابطها اليوم الأربعاء.

دوت الخليج

وترأىس المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، والتى شهدت الإعلن عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشيل الأول، حيث يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمنت أعمال الجلسة الإعلان عن القوائم وأيضا الإعلان عن عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية، حيث حزب الشعب الجمهوري يختار حازم عمر ممثلا للهيئة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ.. وباهي غازي نائبا له، وسلوى إبراهيم الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ.. وسامح السادات نائبا، والسيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع، المؤتمر يختار عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية.

وعقب ذلك تم الإعلان عن ضوابط انتخابات اللجان النوعية حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى المقر المحدد لكل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سناً، وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وعضوية أصغر اثنين منهم سناً، بشرط أن يكونوا من غير المترشحين لأى من مناصب هيئة مكتب اللجنة، ويعاونها عدد كاف من العاملين بأمانتها.

وتقدم طلبات الترشح لأى من مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، يتسلم أمين كل لجنة عدداً كافياً من بطاقات الاقتراع (بطاقة انتخاب رئيس اللجنة، بطاقة انتخاب وكيلى اللجنة، بطاقة انتخاب أمين السر)، ويثبت هذا العدد بمحضر اجتماع اللجنة،وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب، أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية،وفى حال ترشح جميع أعضاء اللجنة، بحيث لم يتبق من أعضائها من يتولى الإشراف على الانتخابات فيها، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية الأخرى من انتخاباتها، ويندب رئيس المجلس لجنة منها للإشراف على هذه الانتخابات ويدلى كل عضو برأيه فى انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم لعضويتها.

تبدأ عملية الاقتراع بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة على الأقل، فإن لم تكتمل هذه الأغلبية المتطلبة، يؤجل إجراء الانتخاب لمدة نصف ساعة أو لحين اكتمال النصاب، أيهما أقرب، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، يؤجل الانتخاب لموعد آخر يحدده رئيس المجلس،تقوم أمانة اللجنة بتوزيع بطاقات الاقتراع على السادة النواب أعضاء اللجنة بعد التأكد من استمرار عضويتهم باللجنة التى يجرى بها الانتخاب، وفقاً للقوائم النهائية المعلنة لتشكيل اللجان النوعية.

لا يعتد بأى حال من الأحوال، بالتوكيلات أو التفويضات أو الإنابات سواء فى عملية الترشح أو التصويت، ويتعين على الأمانة المعاونة التأكد من أن النائب قد قدم طلب ترشحه بنفسه، وأنه قد أدلى بصوته بنفسه دون توكيل أى نائب آخر عنه. واستثناء مما تقدم، يجوز تقديم طلب الترشح بإذن خاص من رئيس المجلس لمن هم مكلفون بأعمال ومأموريات لصالح المجلس أو بإذن منه، أو لغير ذلك من الاعتبارات التى يقدرها رئيس المجلس يجرى الانتخاب بالاقتراع السرى، وتخصص ورقة لانتخاب رئيس اللجنة، وورقة لانتخاب الوكيلين، وورقة لانتخاب أمين السر، على أن يجرى انتخابهم فى توقيت واحد ومرة واحدة، وتعلن اللجنة موعد بداية الاقتراع، على أن تكون مدة الاقتراع ساعة واحدة من بدء عملية الاقتراع أو انتهاء عملية التصويت، أيهما أقرب.

يعلن فوز المرشح إذا حصل على أغلبية عدد أعضاء اللجنة، وليس أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط فى حال انتخاب رئيس اللجنة، أو أمين السر تتم الانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة جميعاً، وليس عدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يحصل أحد الأعضاء على الأغلبية المطلقة، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين أشركوا معهما فى المرة الثانية، ويكتفى لإعلان الفوز فى حالة الإعادة بالحصول على أغلبية عدد الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم من أعضاء اللجنة، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية يكون الاختيار فى هذه الحالة عن طريق القرعة.

إذا كان المطلوب انتخابه اثنين من أعضاء اللجنة (وهى حالة الوكيلين) ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه من الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكتفى لإعلان الفوز فى حالة الإعادة بالحصول على الأغلبية النسبية (أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين عند بدء عملية الفرز يتعين على أمانة اللجنة التأكد من عدد البطاقات الموزعة على أعضاء اللجنة، وعدد البطاقات المتبقاة مقارنة بعدد الأصوات، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصاً لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

تبلغ كل لجنة السيد المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها، لإخطار السيد المستشار رئيس المجلس، لإعلانها على المجلس يعلن الرئيس في الجلسة العامة نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان يجوز تقديم تظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، ويقدم التظلم إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من وقت إعلان الحصر العددى للأصوات فى اللجنة، و يشترط فى التظلم أن يكون مكتوباً، ومقدماً من أحد المترشحين، ومبيناً فيه على وجه الدقة سبب أو أسباب التظلميترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة المبدئى لحين الفصل فيهيتولـى مكتـب المجلـس فحـص التظلم والبت فيــه بقرار مسبب، وإخطار لجنة الإشراف المختصة بنتيجة التظلم للعمل بمقتضاها تبلغ كل لجنة السيد المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها (فى حال قبول التظلم وإعادة الانتخابات)، ليخطر بها الرئيس لإعلانها على المجلسيعرض الرئيس نتيجة الفصل فى التظلمات على المجلس يعلن الرئيس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجانـ لا تقبل التظلمات بعد إعلان الرئيس النتيجة.