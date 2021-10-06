/654682/الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-السادات-كان-سابق-عصره-وتقديمه-مبادرة-السلام-فى-منتهى-الأهمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الرئيس السادات كان سابق عصره وتقديمه مبادرة السلام فى منتهى الأهمية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: قرار الرئيس السادات ومبادرته للسلام تجاوزًا لأدبيات عصره

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه قائلًا:" أعتبر قرار الرئيس السادات ومبادرته للسلام تجاوزًا لأدبيات عصره ورؤية مستقبلية ثاقبة".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:" السادات اتخذ قرارًا عظيمًا بالحرب واسترداد أرض الوطن فى ظل ظروف عصيبة".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن فترة ما بعد حرب 1967 كانت من أقسى الفترات على مصر ولا أنسى التداعيات التى نجمت عنها وحجم اليأس لدى المصريين".

كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الحروب تحولت إلى غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها وقضية مصر الآن هى بناء الوعي والحفاظ على وطننا ومقدرات شعبنا.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، والتى جاءت بعنوان "العبور إلى المستقبل"، بحضور الرئيس السيسي وعدد من رجال الدولة والقادة العسكريين.