نجوم الغناء يحيون احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر أمام السيسي

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أحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، في الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين، بعنوان أكتوبر 73 التي تقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، احتفالًا بالذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج يرصد إحياء نجوم الغناء لاحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصطفى حجاج وديانا حداد يغنيان أمام السيسي الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر

قدم الفنان مصطفى حجاج وديانا حداد أوبريت بعنوان «كمل عبورك»، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقال مصطفى حجاج في كوبليه الخاص به من الأوبريت: "كلنا بنخاف عليها وبنحلم نعلى ونعلى بيها كلنا ديمًا إيد واحدة جيش وشعب.. دا لأجل خاطرها بيهون أي صعب.. كلنا عاهدين سوى الاتفاق.. حبها في قلوبها مش حق انتفاع كلنا وقت الهجوم سوا بالدفاع.. مليون تحية".

تامر حسني يقدم أغنية في الندوة التثقيفية لاحتفالات أكتوبر

وشارك الفنان تامر حسني، من خلال تقديم أغنية وطنية، وجاءت كلمات الأغنية التي قدمها تامر حسني كالتالي: "عمر التاريخ ما هينسى مصر وشعبها، كام مرة قدروا يرجعوا حقها، وإزاى اتغيرت، وبإيد ولادها تطورت، المصري عمره ما خضع، وشهم وأصيل وجدع، يعمل عشان بلده البدع، شوف الخضار والبنا، حب البلد دي في دمنا".

فيما أدت الفنانة ريهام عبد الحكيم اليوم الأربعاء، أغنية وطنية بعنوان «يعني إيه كلمة وطن»،و احتوت الندوة أيضًا على قصيدة وطنية ألقاها الشاعر عبد الله حسن.

ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة

وتحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.

السيسي يشاهد فيلم «صناع التاريخ» بمشاركة نجوم الفن

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليًا بعنوان «صناع التاريخ» من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.