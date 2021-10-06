«عبدالحفيظ» يطمئن على الشناوي.. والأهلي راحة غدًا ويستأنف تدريباته الجمعة

/654687/عبدالحفيظ-يطمئن-على-الشناوي-والأهلي-راحة-غدا-ويستأنف-تدريباته-الجمعة

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وحرص موسيماني على منح تعليمات خاصة للاعبين وإيقاف المران أكثر من مرة ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية وتصويب الأخطاء. وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا. وقال مدير الكرة، أن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجها إلى النيجر، وأنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة. ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

ومن ناحيه اخري حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بمحمد الشناوي كابتن فريق الكرة بالنادي، وحارس المنتخب الوطني وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وكان الشناوي قد غادر مران المنتخب أمس بعد شكوى من كدمة وأجرى فحوصات طبية للتأكد من سلامته.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

يذكر أن الأهلي خاض مرانًا قوياً أمس، اشتمل على فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وبعدها خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية.

وبعد ذلك شارك لاعبو الأهلي في تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.