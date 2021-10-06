«استولي على أموال المواطنين»..القبض على مستريح الغربية

/654689/استولي-على-أموال-المواطنينالقبض-على-مستريح-الغربية

نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على عاطل بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

صاحب مكتب مقاولات

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «5» أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام «صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية»، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار إموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المقاولات والإنشاءات مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الإستيلاء على أموال الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

أعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أمام رجال المباحث أعترف بإرتكابه للواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الباب»، مكون من شخصين، و3 من عملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بأسلوب «كسر الباب»

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمكاتب الإدارية بأسلوب «كسر الباب» متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

أعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث إعترفا بإرتكابهما عدد «9» وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما «سيئ النية»، «3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة»، وأمكن ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها.