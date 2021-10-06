/654690/الأهلي-يهنئ-الفريق-أول-محمد-زكي-وزير-الدفاع-في-ذكرى-انتصارات-أكتوبر-المجيدة

هنئ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وجاءت التهنئة كالتالي:

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الجهاز الفني للأهلي إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتش يوم ١٤ أكتوبر، ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى النيجر. ويخوض الأهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم ١٥ أكتوبر على ملعب المباراة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة الحرس الوطني التي يبحث خلالها الفريق عن انطلاقة قوية في بداية المشوار الإفريقي.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

يذكر أن الأهلي خاض مرانًا قوياً أمس، اشتمل على فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وبعدها خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية.

وبعد ذلك شارك لاعبو الأهلي في تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات، وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد