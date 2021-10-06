/654691/محمد-هيبة-رئيسا-لحقوق-الشيوخ-وأبو-الفتوح-محمد-ومحمد-مجدي-وكيلان-ورشا-نصر-أمين-سر

توافق أعضاء - لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ على رئاسة النائب محمد هيبة بدور الانعقاد الثانى للجنة، وأبو الفتوح محمد ومحمد مجدي وكيلين، رشا نصر أمينًا للسر، وذلك لمواصلة جهود اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى فى ضوء الانتخابات التى أقر المجلس ضوابطها اليوم الأربعاء.

دوت الخليج

وترأىس المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، والتى شهدت الإعلن عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشيل الأول، حيث يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمنت أعمال الجلسة الإعلان عن القوائم وأيضا الإعلان عن عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية، حيث حزب الشعب الجمهوري يختار حازم عمر ممثلا للهيئة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ.. وباهي غازي نائبا له، وسلوى إبراهيم الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ.. وسامح السادات نائبا، والسيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع، المؤتمر يختار عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية

وعقب ذلك تم الإعلان عن ضوابط انتخابات اللجان النوعية حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى المقر المحدد لكل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سناً، وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وعضوية أصغر اثنين منهم سناً، بشرط أن يكونوا من غير المترشحين لأى من مناصب هيئة مكتب اللجنة، ويعاونها عدد كاف من العاملين بأمانتها.