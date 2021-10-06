/654692/الرئيس-السيسي-القوات-المسلحة-ترد-حاليا-الفضل-للشعب-المصري-من-خلال-عمل-غير-مسبوق-فى-كافة-ربوع-الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" إن القوات المسلحة فى الوقت الحالي ترد للشعب المصري عمل غير مسبوق فى كافة ربوع الوطن.

دوت الخليج الرئيس السيسي: القوات المسلحة ترد حاليًا الفضل للشعب المصري من خلال عمل غير مسبوق فى كافة ربوع الوطن وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه قائلًا:" دائمًا ما يمثل احتفالنا بنصر أكتوبر مناسبة عزيزة تشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطني وتذكرنا بقصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات". وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأنا منذ 7 سنوات بناء الجمهورية الحديثة استنادًا إلى خطة علمية وصولًا إلى هدفنا لتحقيق رؤية مصر 2030 ". الرئيس السيسي: الدول العربية دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيو ولا ننسى الفضل الذى قدموه وأكد الرئيس السيسي أن الدول العربية دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيو ولا ننسى الفضل الذى قدموه". جاء ذلك خلال الندوة القائمة حاليًا بعنوان "العبور إلى المستقبل" بحضور الرئيس السيسي وعدد كبير من القادة العسكريين.

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