/654697/النائبة-نسرين-عمر-توجه-التحية-لمعلمي-مصر-أصحاب-رسالة-سامية

وجهت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لجميع معلمى مصر بمناسبة عيد المعلم، مشيرة الى أن هذه الذكرى هي فرصة لنتذكر كل من ساهم فى صناعة العملية التعليمة والارتقاء بالأجيال، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعه الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

دوت الخليج

النائبة نسرين عمر توجه التحية لمعلمي مصر: أصحاب رسالة سامية

واستكملت عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:” إن «يوم المعلم»، حدث خاص يستحق منا كل التقدير والاحترام وتذكر ما تحمله المعلم من تضحيات من أجل رفعة وشأن مصرنا الحبيبة، فالمعلم رمز للعطاء ورمز والتضحية، فهو صاحب رسالة سامية، وهو القدوة، فالمعلم هو الأب الثاني وقدوة لأبنائه الطلاب وهو المنارة التي تنير لأبنائه الطلاب بالعلم.

وأوضحت د. نسرين عمر.... أن فخامة الرئيس السيسي ونحن كأعضاء لجنة التعليم من بعده .... لا نغفل النظر إلى أحوال المعلمين المادية والاقتصادية ليقدموا أفضل ما لديهم للتعليم والطلاب من أجل مستقبل مصر

ويذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمعلمين، والذى بدأ الاحتفال به فى يوم 5 أكتوبر سنويا منذ عام 1994، تقديرا لدور المعلم، وتوثيقا للعطاء الذى يقدمه للمجتمع فى تربية الأجيال، والتوعية بالرسالة السامية التى يقدمها نحو رقى المجتمع من خلال تربيته لأجيال تعمل على ذلك.

وأصدرت منظمة اليونسكو بمشاركة منظمة العمل الدولية، توصية بجعل يوم الخامس من أكتوبر كل عام، يومًا عالميًا لتكريم المعلم، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذه التوصية على أرض الواقع، منذ عام 1994، حيث تـقدم الجوائز والشهادات للمتميزين منهم، إلى جانب عقد الاجتماعات وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تبحث قضاياهم في العديد من بلدان العالم، وسبل تقديم المساعدة لهم والارتقاء بمستواهم، إلا أن هناك اختلافات بين دول العالم في اختيار يوم تكريم المعلم وارتباط هذا اليوم بتواريخ أحداث هامة أو وطنية في تلك البلاد كما تختلف الفعاليات والاحتفالات من بلد لآخر.