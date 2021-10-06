/654672/الرئيس-السيسي-ستبقى-حرب-أكتوبر-نقطة-تحول-فى-تاريخنا-المعاصر-ومحل-فخر

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بحضور عدد كبير من رجال الدولة والقادة العسكريين.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: ستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ومحل فخر

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" ستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ومحل فخر للشعب المصري".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية لشهداء مصر الأبرار قائلًا:" تحية لشهداء قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته".

تحية إجلال واعتزاز لنا جميعًا

الرئيس السيسي: ستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ومحل فخر للشعب المصري

السيسي: تحية لشهداء قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته تحية إجلال واعتزاز لنا جميعًا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحروب تحولت إلى غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها وقضية مصر الآن هى بناء الوعي والحفاظ على وطننا ومقدرات شعبنا.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه، إلى أن الفترة ما بعد الحرب 1967 كانت من أقسى الفترة على مصر، مضيفًا:" لا أنسى التداعيات التى نجمت عنها وحجم اليأس لدى المصريين".