عاجل.. السيسى: رؤية وقرار السادات بمبادرة السلام أمر سابق لعصره

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أدبيات كل عصر تشكل حاجزا وجدارا أمام صناع القرار فى عصرهم، لأنها قد تكون واضحة بالنسبة لهم، وقد يكون عندهم القدرة أو الاستعداد لاقتحامها.





وأضاف السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، اليوم الأربعاء، أنه يعتبر قرار الرئيس محمد أنور السادات الخاص بمبادرة السلام مع إسرائيل بعد الانتصار فى حرب أكتوبر، هو قدرة على تجاوز أدبيات مستقرة فى عصره، مشيرا إلى أن ما فعله الرئيس السادات كان عكس أدبيات وسياسات ومبادئ ولغة العصر فى ذلك الوقت، ولكن الذى يستطيع أن يرى هذا الأمر ويستطيع تجاوزه ويتحدى عدم قدرة الكثير على رؤية الاختراق، مشيرا إلى أن الله مكَّن الرئيس السادات من رؤية أن الأدبيات والثقافة والسياسات والمفاهيم المستقرة فى ذلك الوقت لن تستمر بعد حرب أكتوبر، ولابد من تجاوزها بمفاهيم جديدة لذلك أطلق مبادرة السلام.

وأشار إلى أن الـ 40 سنة التى تلت انتصار أكتوبر أثبتت صحة قرار ورؤية الرئيس السادات الخاص بمبادرة السلام، وأكدت أن القيام بهذا الأمر كان سابقا لعصره.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته فى الكلية الحربية التى كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته فى الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل فى القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهلها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.