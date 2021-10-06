عاجل.. السيسى: لن نترك أرضا فى سيناء دون تنمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، اليوم الأربعاء، أنه من المهم أن نظل كمصريين على قلب رجل واحد، موجها الشكر لأهالى سيناء، مضيفا: "لن نترك أرضا فى سيناء دون تنمية".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهاليها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.