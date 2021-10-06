مد أجل الحكم فى طعون المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

جدة - نرمين السيد - قررت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم فى طعون المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 13 أكتوبر.





وكانت قد قضت المحكمة المختصة قد قضت العام الماضى، بالسجن المؤبد لـ112 متهمًا، والسجن 15 سنة لـ3 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ17 متهمًا، والمشدد 5 سنوات لـ22 متهمًا، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهمًا، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

جاء ذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر خارجية فى مجالات التدريب العسكرى والاستخباراتى بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية.