فيديو- «صناع التاريخ».. النجوم يروون ملاحم انتصار مصر على المؤامرات

جدة - نرمين السيد - واشترك فى الفيلم النجوم، كريم عبد العزيز، ومحمود حميدة، والفنانة منى زكى، والفنان أحمد فؤاد سليم، والشاعر هشام الجخ.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر والعبور الى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.