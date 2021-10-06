إنفو جراف- السيسى للمصريين: كونوا على قلب رجل واحد

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى تصريحات السيسى خلال الندوة التثقيفية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر: وأضاف السيسى: سلكنا طريقا شاقا لبناء دولتنا الحديثة وصولا للجمهورية الجديدة.

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