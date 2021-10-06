السفير الدنماركى فى مصر يزور بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس

وأثناء لقائهما أشار غبطته إلى وجود البطريركية القديمة فى القارة الإفريقية على نطاق واسع، مع الإشارة بشكل خاص إلى العمل الإرسالى والاجتماعى الهائل، الذى تقوم به مطرانيات وأسقفيات البطريركية فى البلدان الإفريقية.
كما أكد البطريرك، خلال نقاشهما الطويل والودى، أن بطريركية الإسكندرية هى نواة دينية وثقافية فى منطقة مصر وشرق المتوسط وسوف تساهم دائمًا فى التعايش السلمى والوئام بين الشعوب.
من جانبه، شكر سفير الدنمارك، البطريرك ثيودوروس على الترحيب الحار، وأكد له أن سفارة بلاده فى مصر وهو شخصياً سوف يدعمان العمل المتنوع لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس.
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