صندوق تحيا مصر: تجهيز وتشغيل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن

صندوق تحيا مصر يوقع برتوكولات تعاون مع وزارات الصحة والشباب والتضامن الاجتماعي

تجهيز وتشغيل وحدة الرعاية الطبية وتوفير الكوادر والتمريض.. وإنشاء وتجهيز المدينة الشبابية بالقرية

تأسيس مركز الخدمات الاجتماعية وفرع لبنك ناصر الاجتماعي بمجمع الخدمات الحكومية

تشغيل فرع لتقديم خدمات البنك الأهلي المصري.. وفودافون مصر توفر البنية التكنولوجية لثلاث مدارس بالقرية

الدكتور طارق شوقي: الصندوق شاركنا في دراسة احتياجات المدارس بالقرية لتوفير خدمة تعليمية مميزة

الدكتور أشرف صبحي: سجل التعاون مع الصندوق حافلا بمشروعات رعاية الشباب

نيفين القباج: مركز الخدمات الاجتماعية نموذج مصغر لوزارة التضامن الاجتماعي في القرية.. وشراكتنا مع الصندوق تشمل مختلف مجالات الحماية الاجتماعية

تامر عبد الفتاح: مشروعات سيدي عبد الرحمن نموذجا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

أعلن صندوق تحيا مصر تفاصيل الشراكة الجديدة التي عقدها مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والسكان، لتجهيز وتشغيل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن، فضلا عن توقيع برتوكولات مع البنك الأهلي المصري وبنك ناصر الاجتماعي وشركة فودافون مصر للمشاركة في تشغيل مشروعات خدمة المواطنين بالقرية.

جاء ذلك خلال حفل نظمه مساء أمس الثلاثاء بحضور، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية وامين صندوق تحيا مصر، والمهندس مصطفى القاضي المدير التنفيذي لشركة إعمار مصر، ويحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد عشماي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لفودافون مصر، ومنير غبور رجل الأعمال ورئيس جمعية إحياء التراث الوطني، وقدمت الحفل الإعلامية داليا أشرف.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن توقيع برتوكولات التعاون مع الثلاث وزارات يأتي تعزيزا لدور المشاركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال مشروعات ومبادرات ينفذها الصندوق وفق المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأضاف أن الشراكة مع الوزارات المعنية بتقديم وتطوير خدمات المواطنين ستضمن التشغيل الأمثل للبنية التحتية والمنشآت الخدمية التي ينفذها الصندوق في إطار مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن والتي تشمل: تصميم وتنفيذ وتجهيز مدرسة ابتدائية جديدة بسعة (33) فصلًا، وتطوير وتجهيز مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية سعة (12) فصول، واستحداث مبنى تعليم ثانوي بالمدرسة ذاتها سعة (14) فصلًا.

كما تضمن المشروعات إنشاء "مجمع خدمات صندوق تحيا مصر" ويشمل مركزا للخدمات الحكومية (مكتب البريد المصري - مكاتب الوحدة المحلية - فرع بنك ناصر الاجتماعي – مكتب تأمينات اجتماعية – فرع للشهر العقاري - مكتب تموين - وحدة سجل مدني)، كما يتضمن مجمع الخدمات مركزوا لخدمة المجتمع ويوفر: (تنمية مهارات طفل - أنشطة الأطفال ذوي الهمم - مركز تخاطب - مركز علاج طبيعي - مركز خدمات المرأة - مركز دعم نفسي وتصالح أسري - حضانة دامجة - قاعة محو أمية - مركز تدريب وتأهيل يتضمن "قاعات تدريب حرف البناء - مدرسة سياحة وفنادق).

كذلك يحتضن مجمع الخدمات مدينة شبابية تشمل: (2 ملعب كرة قدم - ملعب ثلاثي - حلبة ألعاب فردية - منطقة ألعاب زوجية - حمام سباحة - غرف تبديل ملابس - حمامات - مبنى إداري)، ومن المزمع إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.

كما تتضمن المشروعات إعادة إنشاء وتجهيز وحدة الرعاية الطبية بالقرية، ويهدف برتوكول التعاون بين الصندوق ووزارة الصحة إلى تجهيز وتشغيل وحدة طب الأسرة بالقرية وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة والفرش الخاص بالوحـدة، وتولى الوزارة إدارة وتشغيل الوحدة وفقاً للتخصصات المتوفرة بها.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الشراكة مع صندوق تحيا مصر في تطوير منظومة التعليم ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت منذ عام 2015 سواء من برنامج المعلمون أولا والذي تم من خلاله تأهيل 10 آلاف معلم على أحدث أساليب التعليم، بالإضافة إلى التعاون في بنك المعرفة.

وأضاف أن أهم ما يميز العمل مع صندوق تحيا مصر هو مشاركة مختلف أطراف العمل التنموي والمجتمعي في وقت واحد، بما يسهم في دراسة احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والوصول إلى أفضل السبل لسد هذه الاحتياجات وتوفير خدمات مميزة للأسر في هذه المناطق.

وأشار شوقي إلى أن الصندوق شارك الوزارة في دراسة الوضع القائم للمدارس في قرية سيدي عبد الرحمن، ومن ثم تم التوافق على خطة التطوير وإضافة مدارس جديدة لسد العجز وتخفيض كثافات الفصول، فضلا عن إنشاء إدارة تعليمية بالقرية ضمن مجمع الخدمات الحكومية الجاري تأسيسه.

وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية نموذج الشراكة مع صندوق تحيا مصر، الذي يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول هدف واحد، هو تحسين جودة حياة الإنسان المصري.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في تجهيز وتشغيل المدينة الشبابية بقرية سيدي عبد الرحمن، لاسيما أن سجل التعاون مع الصندوق حافلا بالمشروعات التي عادت بالنفع على العديد من شباب مصر، مشيرا إلى أن الصندوق تعاون مع الوزارة في تنفيذ المدينة الشبابية بالأسمرات كان نموذجا لتوفير منشأة رياضية وشبابية بأحدث المعايير الدولية.

من جانبها أكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن سمة هذا العصر هي الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، معلنة عن الوصول لمحطة جديدة من الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتضاف إلي سلسلة الشراكات الممتدة بين الوزارة والصندوق، موجهة الشكر إلي السيد رئيس الجمهورية الذي أسس صندوق تحيا مصر ليصبح لدينا تمويل محلي من موارد المصريين وبسواعدهم، وأن تحقيق التنمية المستقلة هو منتهى أملنا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نسعد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مشددة علي أن العمل بشكل منهجي وعلمي يدرس الفجوات التنموية ويشرك المجتمعات المحلية، لنساهم في تقوية البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات والتحول الرقمي، بالاضافة إلي أهمية بناء الانسان، ونأمل أن ننتشر في ربوع مصر كلها.

وأوضحت القباج أن الوزارة تساهم في مشروع تطوير وتنمية قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بالقرية بالمساهمة في إنشاء "مركز الخدمات الاجتماعية بمجمع خدمات تحيا مصر"، مشيرة إلي أن المركز يعد نموذجًا مصغراً لوزارة التضامن الاجتماعي حيث يضم مقر للوحدة الاجتماعية، ومركز تأهيل لذوي الإعاقة، وقاعة محو أمية، ومكتب تأمينات اجتماعية، ومركز تدريب مهني يتضمن التدريب المهني والخدمات الفندقية وحضانة للأطفال تحتوي على فصل لذوي الإعاقة، وورش للأسر المنتجة ومكتب استشارات أسرية ودعم نفسي، هذا بالإضافة الى مقر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفرع لبنك ناصر الاجتماعي.

وخلال الحفل وقع الصندوق أيضا برتوكول تعاون مع شركة فودافون مصر وذلك لتأثيث وتجهيز فصول "مدرسة تحيا مصر" بقرية سيدي عبد الرحمن، على النحو التالي:

عدد (26) فصل ابتدائي، عدد (6) فصول رياض أطفال، فصل لذوي الاحتياجات الخاصة، مسرح، فراغات إدارية، تأثيث معمل كمبيوتر مزود بجهاز عرض (بروجيكتور)، مجال زراعي، معمل مشاهدة، غرفة تربية فنية، غرفة تربية موسيقية، عيادة طبيب، وكذلك إمداد المدرسة بجهاز تزويد خدمة الانترنت (راوتر) مدفوع الاشتراك لمدة عام.

كما يشمل برتوكول التعاون توفير المحتوى الرقمي المتاح على منصة "تعليمي" الخاصة بالمؤسسة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور لاستخدامه في العملية التعليمية للطلاب، وكذا إجراء التدريب اللازم للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور على استخدام المحتوى الرقمي في العملية التعليمية عن بعد وتطوير قدراتهم التكنولوجية.

كما شهد الحفل توقيع الصندوق لبرتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك ناصر الاجتماعي ، لتخصيص وتشغيل فرع لكل بنك داخل مجمع الخدمات بالقرية بما يضمن توفير مختلف الأشطة والخدمات داخل هذا المجمع ليصبح نموذجا لهذه المنشات الخدمية في مجال تطوير القرى .