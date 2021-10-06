بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.. تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2021 / 2022 تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين ( صباحية ومسائية ) اعتباراً من يوم السبت الموافق 9 / 10 / 2021 على أن يبدأ العمل الساعة 7:00 وحتى الساعة 23:00 وذلك خلال الفترة من 9 / 10 / 2021 وحتى 30 / 10 / 2021 ، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 وحتى الساعة 15:00 .
وقد تم وضع اللوحات الارشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات.
كما يتم اتخاذ كافة اجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الاجراءات الاحترازية فى التعامل مع جمهور الركاب وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية .
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