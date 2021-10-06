"عن قرب.. خطة الخداع".. حلقة خاصة تكشف أسرار انتصار أكتوبر.. غدا

عرضت قناة "ON" البرومو الخاص لفيم وثائقي عن أسرار انتصار السادس من أكتوبر، بعنوان " عن قرب.. خطة الخداع" مع الإعلامي أحمد الدريني، حيث يذاع يوم الخميس 7 أكتوبر الساعة السابعة مساءً.

ويتناول الفيلم تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي، والمقصود بها وكيف مهدت لنصر أكتوبر العظيم.

كما يستعرض لقاءات مع شهود عيان، يرون كيف تدرب الجنود المصريين على العبور، وكيف استطاع الرئيس محمد أنور السادات وقادة الجيش المصري خداع خصومهم.

وتتطرق "خطة الخداع" لسر الوباء الوهمي الذي ضرب مستشفيات مصر قبل الحرب بشهر، وسر رحلة الشاذلي لدول المغرب، وكيف ابتلعت إسرائيل الطعم.

وتحل هذا العام 2021 الذكرى الـ48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.