/654698/عمرو-دياب-يطرح-برومو-أحدث-أغانيه-رايقة-من-ألبوم-عيشني

طرح الهضبة عمرو دياب ،اليوم الأربعاء، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «رايقة» من ألبوم عيشني، ومن المقرر طرحها كاملة على «Vodafon music» خلال الأيام القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد طرح البرومو الدعائي لأغنية «رايقة» للهضبة عمرو دياب.

برومو أغنية رايقة

نشر الهضبة البرومو الرسمي لأغنيته «رايقة» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وروج للأغنية قائلًا: "خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة رايقة أول ما تنزل، واطلب الأغنية على أنغامي".

كلمات أغنية رايقة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "شوف إزاي جميلة وأنت كدة رايقة، وبتحلوي حتى لو مدايقة.. يا نجمة مسكت فيها وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة".

وتعد أغنية «رايقة» خامس أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد عيشني، والذي من المقرر طرحه إياه خلال الفترة المقبلة.

عمرو دياب يطرح حلو التغيير

وطرح النجم عمرو دياب ،أمس، أغنيته الجديدة «حلو التغيير» من ألبومه «عيشني»، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان قد تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب يحيي حفلًا بالأردن منتصف شهر أكتوبر

وفى سياق آخر، يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العقبة بالأردن منتصف شهر أكتوبر الجارى، ووفقا للجهة المنظمة للحفل فإن جميع التذاكر قد نفذت عقب طرحها إليكترونياً عبر موقع الحجز بدقائق معدودة في سابقة هي الأولى من نوعها .

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعًا على أنغامي

ويواصل الهضبة عمرو دياب تحقيق نجاحته الساحقة بشكل ممتالي كان أحدثها تصدره قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل، اذ نشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا خلال شهر سبتمر والذي شهد صدارة عمرو دياب في بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد كامل بأغنيته "على عيني" التي تصدرت تريند يوتيوب لأكثر من 5أيام متواصلة ، أما عن المركز الثالث فتألق به محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس والأخير بأغنية "الملوك".