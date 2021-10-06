/654700/أول-اجراء-برلماني-لحماية-المباني-المصرية-ذات-القيمة-عند-الشطب من-سجلات-الآثار

تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة الى السيد رئيس مجلس الوزراء و وزير السياحة بشأن ضرورة إخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حال رغبتها شطب اي أثر من سجلات الأثار لفقده أي من مقومات تسجيله كأثر.

دوت الخليج

النائبة شيماء حلاوة تتقدم بأول اقتراح بشأن حماية المباني المصرية ذات القيمة عند الشطب من سجلات الآثار

حيث أوضحت النائبة شيماء حلاوة، فى اقتراحها بأنه في ظل اللغط السائد الفترة الاخيرة بخصوص الأثار و المحافظة عليها، من الاهمية وعند شطب اى اثر لاي سبب قانوني ضرورة إخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمعاينة بمعرفة لجان حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة الواقع فى نطاقها المبنى او المنشأ.

شيماء حلاوة تتقدم باقتراح برغبة الى وزير السياحة بشأن شطب اي أثر من سجلات الأثار

و تابعت:” ذلك لتحديد ما إذا كان هذا المبني أو المنشأ أو الموقع ينطبق عليه معايير تسجيل المباني ذات الطراز المعماري المتميز من عدمه.

وأكملت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوة، وفي حالة إنطباق معايير التسجيل، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا للتسجيل طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ و تعديلاته و المحافظة عليه. و ذلك للحفاظ على تراث مصر و على الطرز المعمارية المتميزة و على القيمة التاريخية.