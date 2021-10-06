/654702/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الأعضاء-الفائزين-بهيئات-مكاتب-اللجان-النوعية-بدور-الإنعقاد-الثاني

وقال خلال الجلسة العامة بعد إعلان نتيجة تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية: على ثقة ويقين بأن التعاون المثمر سيكون عنوان العلاقة بين أعضاء اللجان من أجل الوصول لأداء أفضل لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الإعلان عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشريعي الأول، وءلك لمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ عن ورود اخطارات من بعض الأحزاب الممثلة بالمجلس بأسماء ممثلي الهئيات البرلمانية، حيث اختير النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، ، والنائب سلوي ابراهيم الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية

وتقدم طلبات الترشح لأى من مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، يتسلم أمين كل لجنة عدداً كافياً من بطاقات الاقتراع (بطاقة انتخاب رئيس اللجنة، بطاقة انتخاب وكيلى اللجنة، بطاقة انتخاب أمين السر)، ويثبت هذا العدد بمحضر اجتماع اللجنة،وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب، أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية،وفى حال ترشح جميع أعضاء اللجنة، بحيث لم يتبق من أعضائها من يتولى الإشراف على الانتخابات فيها، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية الأخرى من انتخاباتها، ويندب رئيس المجلس لجنة منها للإشراف على هذه الانتخابات ويدلى كل عضو برأيه فى انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم لعضويتها.