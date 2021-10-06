رسمياً.. «أفشة» يغيب عن مباراة الحرس الوطني في النيجر

/654703/رسميا-أفشة-يغيب-عن-مباراة-الحرس-الوطني-في-النيجر

يغيب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الحرس الوطني التي تقام في النيجر يوم ١٦أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أفشة قد خرج من قائمة المنتخب الوطني الذي يخوض لقاءي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

وشارك أفشة في مران الاهلي قبل أن يحصل على راحة بقرار من الجهاز الفني، خاصة أنه سيكون خارج حسابات الفريق في مباراة الحرس الوطني. وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، والتي اشتملت على فقرة بدنية، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شهدت حماسا من جميع اللاعبين المشاركين في المران.

واستقر الجهاز الفني للفريق إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية نظرا للغيابات الكبيرة في صفوف الفريق، بسبب انضمام أكثر من لاعب للمنتخبات الوطنية التي تخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات غدا الخميس، على أن يستأنف تدريباته يوم الجمعة، وتطير بعثة الأهلي إلى النيجر يوم 14أكتوبر الجاري استعدادا لمواجهة الحرس الوطني.

وحرص موسيماني على منح تعليمات خاصة للاعبين وإيقاف المران أكثر من مرة ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية وتصويب الأخطاء. وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا. وقال مدير الكرة، أن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجها إلى النيجر، وأنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة. ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

ومن ناحيه اخري حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بمحمد الشناوي كابتن فريق الكرة بالنادي، وحارس المنتخب الوطني وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وكان الشناوي قد غادر مران المنتخب أمس بعد شكوى من كدمة وأجرى فحوصات طبية للتأكد من سلامته.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.