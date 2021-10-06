/654706/بلقيس-تشارك-في-أوبريت-كمل-عبورك-بحضور-السيسي

شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس في أوبريت «كمل عبورك» مع عدد من المطربين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل المقام مركز المنارة ضمن إحتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لإنتصار حرب اكتوبر.

دوت الخليج يرصد غناء النجمة الإماراتية بلقيس في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تامر حسني ومصطفى حجاج يشاركون في أوبريت كمل عبورك

شارك في غناء الأوبريت عدد من المطربين بجانب بلقيس، من بينهم تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبد الحكيم وأبو وأخرين .

أوبريت «كمل عبورك» من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني، وقُدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

كلمات أوبريت كمل عبورك

وجاءت كلمات الأوبريت كالآتي: كمل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصراكيد معاك وصلت رسالتك وحي على العلم.. شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل".

"أصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم وعدك صريح على رأي فلاح فصيح.. للمراه دور في مجتمعنا.. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد في البلد وعمر دورها.. أنا كل يوم في المدرسة.. بحي العلم..الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم أكيد هيكون ليا.. قالوا اللي راحوا هيتنسوا مين اتنسي.. ده منسي درس بيدرسوا فى المدرسة.. ده الاختيار يايعيشك ياموتك".

ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة

وتحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.

السيسي يشاهد فيلم «صناع التاريخ» بمشاركة نجوم الفن

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليًا بعنوان «صناع التاريخ» من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.