/654710/مدير-منتخب-ليبيا-نشكر-مسئولي-الدولة-المصرية-على-الاستقبال-ومحمد-صلاح-أسطورة-عربية-وأفريقية

أكد عبد الفتاح قنبيج، مدير منتخب ليبيا، أنه سعيد بالاستقبال الرائع من منتخب مصر فور التواجد داخل الأراضي المصرية، للعب مباراة مصر بتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" حظوظ منتخب ليبيا متساوية مع المنتخب المصري, وهذا الأمر حق مشروع من أجل الفوز والتواجد في كأس العالم القادمة".

وزاد" تواجدنا داخل مصر من أجل الفوز بالمباراة والإقامة ممتازة، وظروف ملاعب التدريب جيدة للغاية".

وواصل" المعاملة كانت مثالية من جانب المسئوليين في مصر، وستكون المعاملة بالمثل في لقاء العودة، وجئنا إلى القاهرة مبكراً من أجل الدخول في الأجواء سريعاً والتعود على الأجواء".

وأكمل" سنخوض مباراة الذهاب بكل قوة، والمنتخب المصري له الحق المشروع والرغبة والطموح من أجل الفوز بالمباراة، ونسعى للعب مباريات جيدة في مصر وليبيا".

واختتم" محمد صلاح لاعب كبير، وأبارك للكرة المصرية والعربية على نجاح هذا اللاعب وهو مثال وسفير للكرة الأفريقية والعربية في الدوري الإنجليزي، ومباراة العودة لن تكون بها مشكلة بسبب النجيل الصناعي الخاص بملعب المباراة".

وائل جمعة: «الروح» هي كلمة السر داخل منتخب مصر.. ولا ننظر لمقارنات لاعبي الأهلي والزمالك.. ومباراة ليبيا بدون حضور جماهيري

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" جميع لاعبي المنتخب بينهم روح جميلة، ولا توجد اي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط".

وزاد" كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب".

مباراة مصر وليبيا

وأكمل" لاعب كرة القدم عمره داخل أرض الملعب ساعتين فقط وباقي اليوم يكون خارج الملعب، والجميع يعمل بروح جميلة من أجل نجاح منتخب مصر".

وواصل" منتخب مصر سوف يسافر بطائرة خاصة غلى ليبيا عقب نهاية المباراة الأولى، في الخامسة صباح السبت القادم".

واختتم" مباراة مصر وليبيا ستكون بدون حضور جماهيري، وكنت أتمنى أن تتواجد الجماهير، ولكن سنتقاتل من أجل الفوز وطلبنا تواجد الجماهير ولكن نحترم القرارت بسبب قيود فيروس كورونا".