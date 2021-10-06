«بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة»..القبض على تشكيل عصابي بدار السلام

/654711/بحوزتهم-أسلحة-ومواد-مخدرةالقبض-على-تشكيل-عصابي-بدار-السلام

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على 3 أشخاص بدار السلام، وبحوزتهم أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 3 أشخاص بدار السلام وبحوزتهم أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة

كمية من مخدر الأستروكس

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على «3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة القسم» حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الفودو، كمية من مخدر الأستروكس، 250 كيس بلاستيكى بداخله مادة مخدرة «يتم خلطها بالتبغ»، ميزان حساس، 3 هاتف محمول، مبلغ مالى».

أعترفات المتهمين

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث إعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الباب»، مكون من شخصين، و3 من عملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بأسلوب «كسر الباب»

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمكاتب الإدارية بأسلوب «كسر الباب» متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

أعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث إعترفا بإرتكابهما عدد «9» وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما «سيئ النية»، «3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة»، وأمكن ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها.