/654712/رفع-الجلسة-العامة-لمجلس-الشيوخ-لـ-24-أكتوبر-الجاري

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم 24 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج

هذا انتهت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ من إجراء الانتخابات الخاصة بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول، حيث شهدت لجان الشباب والرياضة تغيرا برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة بعد رئاستها من النائب إبراهيم حجازى بدور الانعقاد الأول وأيضا تغيرا بلجنة الدفاع والأمن القومى حيث يرأسها النائب أسامة منتصر بعد اللواء أسامة الجندى فيما شهدت لجنة التعليم أجواء ساخنه حسمت بفوز النائب نبيل دعبس بعد تنازل النائب عاطف محمود علم الدين.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لـ 24 أكتوبر الجاري

هذا وتوجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة أعضاء المجلس الفائزين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية.

وقال خلال الجلسة العامة بعد إعلان نتيجة تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية: على ثقة ويقين بأن التعاون المثمر سيكون عنوان العلاقة بين أعضاء اللجان من أجل الوصول لأداء أفضل لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الإعلان عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشريعي الأول، وءلك لمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ عن ورود اخطارات من بعض الأحزاب الممثلة بالمجلس بأسماء ممثلي الهئيات البرلمانية، حيث اختير النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، ، والنائب سلوي ابراهيم الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية

وتقدم طلبات الترشح لأى من مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، يتسلم أمين كل لجنة عدداً كافياً من بطاقات الاقتراع (بطاقة انتخاب رئيس اللجنة، بطاقة انتخاب وكيلى اللجنة، بطاقة انتخاب أمين السر)، ويثبت هذا العدد بمحضر اجتماع اللجنة،وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب، أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية،وفى حال ترشح جميع أعضاء اللجنة، بحيث لم يتبق من أعضائها من يتولى الإشراف على الانتخابات فيها، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية الأخرى من انتخاباتها، ويندب رئيس المجلس لجنة منها للإشراف على هذه الانتخابات ويدلى كل عضو برأيه فى انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم لعضويتها.