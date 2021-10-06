/654713/أنا-ورايا-رجالة-محمود-الليثي-يشكر-جمهوره-على-دعمهم-في-أزمة-الانفلونسر

أثيرت حالة كبيرة من الجدل سببها الفنان محمود الليثي مع عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لمنشور عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك» سخر فيه من طبيعة عمل الانفلونسر على هامش تعطل مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان محمود الليثي لجمهوره بعد دعمخ له في أزمة الانفلونسر.

محمود الليثي يوجه رسالة خاصة لجمهوره

وبعد انتهاء الأزمة خرج الليثي ليشكر متابعبه على دعمهم له ودفاعهم عنه، فكتب عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على «إنستجرام»: "أنا عايز ارد على كل واحد كتبلي رسالة من امبارح بس بجد الرسايل كتير فوق ما تتخيلوا".

وتابع: "وبحاول ارد على قد ما اقدر، بس بجد شوفت كمية حب رهيبة من ناس جدعان وولاد أصول، واكتشفت أن محمود الليثي وراه رجالة بجد.. شكرًا لكل ولد وبنت بعتلي رسالة، وبجد قدر الإمكان هرد عليكم".

محمود الليثي يتعرض للهجوم بسبب الانفلونسر

وكان حديث الليثي عن الانفلونسر تسبب في حالة من عدم الرضا بين متابعيه بعد هذا المنشور، وتبادل كل من محمود الليثي وعدد من متابعيه، الشد والجذب والتراشق بالألفاظ، حيث عرض الليثي بعض التعليقات السلبية التي تلقاها، من خلال ستوري عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

فجاء أول تعليق من أحد متابعيه من الانفلونسر الغاضبين، قائلًا: «معلش يا أستاذ محمود الفاضل وأنت كنت إيه لما طلعت واللي شهرك اليوتيوب وبعدها بقيت ممثل، وبعدين متنساش إن الممثلين دلوقتي لما بينطفوا مرة مبيرجعوش تاني، وأنت شغلانتك إيه؟، مش قدام الكاميرا زينا ولا إيه».

وتابع: «قالك انفلونسر مش شغلانة عالأقل إحنا لينا نفع عنكم والله، طب خلي ممثل كبير يتكلم طيب ياجدع مش كده، أنا قولت محمود حميدة بيتكلم مثلا اتخضيت لما لقيته محمود الليثي».

ولم يكن هذا التعليق الوحيد؛ ولكن قالت أخرى من ضمن الانفلونسر: «بالظبط مش معنى إن ربنا كرمك تقلل من أي حد وتقول كده وأنت شغلانتك مش شغلانة ممكن تتوقف في أي لحظة، ما كل واحد يخليه في حاله أحلى له محدش ملاك قرف بجد».

وقالت أخرى: «نسي لما كان بيطلع يقول مكنتش بلاقي الـ 10 جنيه في جيبي وبركب رجلي علشان ماعيش حق المترو وغيره وغيره».

محمود الليثي يرد على المهاجمين

وتعليقًا على هذه التعليقات السلبية حرص محمود الليثي على الرد عليهم من خلال ستوري على موقع إنستجرام قال فيها: «بصي يا أستاذة ياللي مش عارفك أولا أنا مغلطتش فيكي لشخصك وأنت غلطي فيا، ثانيا أنا ليا أصحاب كتير انفلونسر وأشهر منك بمراحل أخدوا الموضوع بهزار عادي لأن فعلا دي مش شغلانتهم الأساسية».

وتابع: «ثالثا لو أنت شايفة إن الممثل مش بينفع الناس وإنت بتنفعيهم فدة قلة فهم منك ودا مش هلومك عليه علشان دي حاجات مينفعش نشتريها بتولد بيها».

وأضاف: «رابعًا كونك تقولي دا مكنش معاه 10 جنيه يركب مترو وتتريقي على دا فدا مصدر فخر ليا إني كنت أمل لشباب كتير أنهم يبدأوا من الصفر ونجحوا، ورحلة كفاح انبسط أن الناس تعرفها».

واختتم: «الفن دا مهنة زيه زي الطب والهندسة ولو حضرتك بتقرأي في التاريخ هتعرفي إنه موجود من يوم ما اتوجدت الحضارة وغير شعوب وعمل ثورات مش مرتبط بالكهرباء زي مابتقولي، وأخيرا لو الأستاذ محمود حميدة شاف كلامك دا كان هيخليكي تعتذري للفن والفنانين كلهم».