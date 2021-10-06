/654714/نورا-علي--كلمة-الرئيس-السيسى-في-الندوة-التثقيفية-للقوات-المسلحة-حملت-رسائل-هامة

أشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة، مؤكدة أنها حملت رسائل هامة للشعب المصرى العظيم ، وأهل سيناء الذين قدموا الدعم وقت الاحتلال وعرضوا حياتهم للخطر.

وجاءت الندوة بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد .

وقالت رئيس سياحة النواب أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبرت صعاب وواجهت تحديات ، وحققت إنجازات وتنمية ضخمة لتظهر لنا الآن الجمهورية الجديدة ويتحول الحلم إلى حقيقة بالمدن والعواصم العالمية والمشروعات القومية العملاقة ليفتخر شعب مصر بدولته ، مشيدة بتوجيه فخامة الرئيس السيسى التحية لشعب مصر العظيم الذى قدم التضحيات ومازال من أجل مصر ، كما وجه سيادته أيضاً التحية والتقدير والاعتزاز للشعوب العربية والأشقاء العرب الذين وقفوا بجانب مصر خلال أزمة 1967 وقدموا الكثير لمصر .

وأضافت النائبة نورا على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على تنمية سيناء قائلا : لا نترك أرض يمكن تنميتها في سيناء إلا وهنميها.. في كل سيناء.. سياحة زراعة صناعة تعدين.. أى حاجة لان ده حق سيناء علينا .