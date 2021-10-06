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موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة، من ضمن الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، حيث يسعى الكثير من المواطنين التعرف على النتيجة الخاصة بهم.

دوت الخليج

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة

تشمل نتيجة تقليل الاغتراب 2021 للمرحلة الثالثة، أيضًا طلاب المرحلة الأولى والثانية، ونستعرض فى السطور التالية الخطوات التى من خلالها يمكن الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب.

يلزم أولًا متابعة الأخبار الواردة من وزارة التربية والتعليم العالي، بشأن نتيجة تقليل الاغتراب فى المحافظات المختلفة.

من الضرورى الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوابة التعليم، وتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ومن ثم اختيار أيقونة تقليل الاغتراب.

وتلى تلك الخطوة كتابة كافة البيانات المتعلقة بالطالب والتي تشمل الاسم ورقم الجلوس والكود الخاص به، والتى تسلمها أثناء الامتحانات.

للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب يلزم أيضًا كتابة مجموع الطالب فى الثانوية العامة وتشمل أرقام وحروف.

ويجب على الطالب الساعين للتسجيل والحصول على نتيجة تقليل الاغتراب تحديد أى من الشعب التى ينتسب إليها الطالب سواء كان فى الشعبة العلمية أو الأدبية.

كما يلزم على الطالب الراغب فى الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب الضغط على زر الاستعلام، ومن ثم سيظهر موقف الطالب من طلاب التحويلات.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة.. الآن

تجدر الإشارة إلى أن الامتحانات الخاصة بالثانوية هذا العام قد جرت فى ظل ظروف استثنائية حيث تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترزاية والتى منها الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وأيضًا ارتداء الكمامات الخاصة.

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وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد حذر فى وقت لاحق من أساليب الغش التي يتبعها العديد من الطلاب والتى منها جروبات الغش المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد على أنه سيجري تغليظ أقسى العقوبات على مروجي الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.