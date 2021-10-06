/654674/محافظ-الفيوم-يضع-اكليل-من-الزهور-احتفالا-بالذكرى-٤٨-لنصر-اكتوبر-صور

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالاً بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ الفيوم يضع إكليل من الزهور احتفالاً بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر «صور»

وقدم الدكتور أحمد الأنصاري، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الاجيال، وتعد تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

محافظ الفيوم يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

وتوجه محافظ الفيوم بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الزهور على النصب التذكاري

بمناسبة نصر أكتوبر.. محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة بمطار المنيا

وقدم محافظ المنيا، درع المحافظة إلى السيد قائد المطار، مؤكدا المحافظ أن القوات المسلحة المصرية، ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، فالاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

على جانب أخر قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الثامن والاربعين لنصر أكتوبر.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وقال قداسة البابا :”يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة التى سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الابرار إذ صنعو ملحمة وطنية يشهد لها العالم “.

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العيد ال ٤٨ لنصر أكتوبر

واضاف” ومازال يشهد مجهودات سيادتكم والدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية فى كافة المجالات “.

واختتم البابا : نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدآ من التقدم والأعمال المجيدة فى سبيل تنمية وطننا الغالى مصر.