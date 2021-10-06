/654680/بمناسبة-نصر-أكتوبر-محافظ-المنيا-يقدم-التهنئة-لرجال-القوات-المسلحة-بمطار-المنيا

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، التهنئة لقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية بمطار المنيا، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث كان في استقباله العميد طيار أركان حرب أحمد شلبي قائد مطار المنيا وقيادات القوات المسلحة بمحافظة المنيا.

و بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء محمد عبد التواب ، مدير أمن المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

بمناسبة نصر أكتوبر.. محافظ المنيا يقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة بمطار المنيا

وقدم محافظ المنيا، درع المحافظة إلى السيد قائد المطار، مؤكدا المحافظ أن القوات المسلحة المصرية، ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، فالاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

على جانب أخر قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الثامن والاربعين لنصر أكتوبر.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وقال قداسة البابا :”يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة التى سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الابرار إذ صنعو ملحمة وطنية يشهد لها العالم “.

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العيد ال ٤٨ لنصر أكتوبر

واضاف” ومازال يشهد مجهودات سيادتكم والدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية فى كافة المجالات “.

واختتم البابا : نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدآ من التقدم والأعمال المجيدة فى سبيل تنمية وطننا الغالى مصر.