رفع الجلسة العامة الثانية لمجلس الشيوخ للانعقاد يوم 24 أكتوبر

وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للقوات المسلحة، قائلا: تمثل جزء غاليا من أبنائنا، وتقديرنا لما قاموا به فى 1973 وما يقدمونه من أجل مصر ونهضتها.
وأعلن فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه كان ضمن أفراد القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، قائلا: شاءت الأقدار أننى شرفت وكنت جنديا بالقوات المسحلة فى فترة حرب أكتوبر 1973.
وتابع: أعلم مدى الفخار والسعادة التى يشعر بها كل من كان له حظ وشرف الانتماء للقوات المسحلة خصوصا فى فترة حرب أكتوبر المجيدة.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: نأمل جميعا أن تسود روح أكتوبر العظيم فى كل ملفات الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، وإذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا الكثير من الانتصارات.
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