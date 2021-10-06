فيديو- «وثائق النصر» بتوقيت المعركة المجيدة

جدة - نرمين السيد - وتحتفل مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ48، ويعرض الفيلم التسجيلى موادًا مصورة. ويعرض الفيلم شهادات وحكايات لشهود عيان عاصروا الحرب، وما فعله الرئيس الراحل أنور السادات لخداع العالم بأكمله. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل"، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد. وعرضت الندوة فيلم صناع التاريخ، بمشاركة عدد من نجوم الفن مثل محمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وكريم عبدالعزيز ومنى زكى.

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