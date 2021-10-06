الأنبا باسيليوس يشارك فى احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور أسامة القاضى محافظ المنيا، ومدير الأمن والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والسياسية، والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للكنيسة الأرثوزكسية، ولفيف من الكهنة، وهيئة الأوقاف، والأزهر، وممثلى عن مجلسى النواب والشيوخ.

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