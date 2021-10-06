احذر الشبورة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد الخميس انخفاض فى درجات الحرارة خلال طقس الغد، إذ يكون الطقس مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدلاً على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وأفادت الأرصاد، فى بيان لها، بأن الطقس يكون غدًا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس اليوم تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.. كما تشهد البلاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الغد، كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 للعظمى والصغرى 20 السواحل الشمالية 28 العظمى والصغرى 23 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 العظمى والصغرى 25 شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 20 جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 وعن نسب الرطوبة: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 88 للعظمى والصغرى 30 السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 العظمى والصغرى 30 شمال الصعيد 40 العظمى والصغرى 25 جنوب الصعيد 30 العظمى والصغرى 15

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