الرئيس السيسى يوقع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - وتسرى أحكام القانون على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وجميع المسطحات المائية وأراضى الاستزراع السمكى، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وتنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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