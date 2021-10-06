صور.. صندوق تحيا مصر يوقع شراكة مع 3 وزارات لتشغيل مشروعات سيدى عبدالرحمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حفل نُظم مساء أمس الثلاثاء بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والمهندس مصطفى القاضى المدير التنفيذى لشركة إعمار مصر، ويحى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومحمد عشماى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لفودافون مصر، ومنير غبور رجل الأعمال ورئيس جمعية إحياء التراث الوطنى، وقدمت الحفل الإعلامية داليا أشرف.

من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن توقيع بروتوكولات التعاون مع الثلاث وزارات يأتى تعزيزا لدور المشاركة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحسين جودة الحياة فى المناطق الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال مشروعات ومبادرات ينفذها الصندوق وفق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وأضاف أن الشراكة مع الوزارات المعنية بتقديم وتطوير خدمات المواطنين تضمن التشغيل الأمثل للبنية التحتية والمنشآت الخدمية التى ينفذها الصندوق فى إطار مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدى عبد الرحمن والتى تشمل: تصميم وتنفيذ وتجهيز مدرسة ابتدائية جديدة بسعة (33) فصلًا، وتطوير وتجهيز مدرسة سيدى عبد الرحمن الإعدادية سعة (12) فصلا، واستحداث مبنى تعليم ثانوى بالمدرسة ذاتها سعة (14) فصلًا.

كما تضمن المشروعات إنشاء "مجمع خدمات صندوق تحيا مصر" ويشمل مركزا للخدمات الحكومية (مكتب البريد المصرى - مكاتب الوحدة المحلية - فرع بنك ناصر الاجتماعى – مكتب تأمينات اجتماعية – فرع للشهر العقارى - مكتب تموين - وحدة سجل مدنى)، كما يتضمن مجمع الخدمات مركزوا لخدمة المجتمع ويوفر: (تنمية مهارات طفل - أنشطة الأطفال ذوى الهمم - مركز تخاطب - مركز علاج طبيعى - مركز خدمات المرأة - مركز دعم نفسى وتصالح أسرى - حضانة دامجة - قاعة محو أمية - مركز تدريب وتأهيل يتضمن "قاعات تدريب حرف البناء - مدرسة سياحة وفنادق).

كذلك يحتضن مجمع الخدمات مدينة شبابية تشمل: (2 ملعب كرة قدم - ملعب ثلاثى - حلبة ألعاب فردية - منطقة ألعاب زوجية - حمام سباحة - غرف تبديل ملابس - حمامات - مبنى إدارى)، ومن المزمع إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.

كما تتضمن المشروعات إعادة إنشاء وتجهيز وحدة الرعاية الطبية بالقرية، ويهدف بروتوكول التعاون بين الصندوق ووزارة الصحة إلى تجهيز وتشغيل وحدة طب الأسرة بالقرية وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة والفرش الخاص بالوحـدة، وتولى الوزارة إدارة وتشغيل الوحدة وفقاً للتخصصات المتوفرة بها.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، إن الشراكة مع صندوق تحيا مصر فى تطوير منظومة التعليم ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت منذ عام 2015 سواء من برنامج المعلمون أولا والذى تم من خلاله تأهيل 10 آلاف معلم على أحدث أساليب التعليم، بالإضافة إلى التعاون فى بنك المعرفة.

وأضاف أن أهم ما يميز العمل مع صندوق تحيا مصر هو مشاركة مختلف أطراف العمل التنموى والمجتمعى فى وقت واحد، بما يسهم فى دراسة احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا والوصول إلى أفضل السبل لسد هذه الاحتياجات وتوفير خدمات مميزة للأسر فى هذه المناطق.

وأشار شوقى إلى أن الصندوق شارك الوزارة فى دراسة الوضع القائم للمدارس فى قرية سيدى عبد الرحمن، ومن ثم تم التوافق على خطة التطوير وإضافة مدارس جديدة لسد العجز وتخفيض كثافات الفصول، فضلا عن إنشاء إدارة تعليمية بالقرية ضمن مجمع الخدمات الحكومية الجارى تأسيسه.

وأكد وزير التربية والتعليم، على أهمية نموذج الشراكة مع صندوق تحيا مصر، الذى يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى حول هدف واحد، هو تحسين جودة حياة الإنسان المصرى.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، عن سعادته بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى تجهيز وتشغيل المدينة الشبابية بقرية سيدى عبد الرحمن، لاسيما أن سجل التعاون مع الصندوق حافلا بالمشروعات التى عادت بالنفع على العديد من شباب مصر، مشيرا إلى أن الصندوق تعاون مع الوزارة فى تنفيذ المدينة الشبابية بالأسمرات كان نموذجا لتوفير منشآت رياضية وشبابية بأحدث المعايير الدولية.

من جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن سمة هذا العصر هى الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات فى الدولة، معلنة عن الوصول لمحطة جديدة من الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر لتضاف إلى سلسلة الشراكات الممتدة بين الوزارة والصندوق، موجهة الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية الذى أسس صندوق تحيا مصر ليصبح لدينا تمويل محلى من موارد المصريين وبسواعدهم، وأن تحقيق التنمية المستقلة هو منتهى أملنا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أننا نسعد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مشددة على أن العمل بشكل منهجى وعلمى يدرس الفجوات التنموية ويشرك المجتمعات المحلية، لنساهم فى تقوية البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات والتحول الرقمى، بالإضافة إلى أهمية بناء الإنسان، ونأمل أن ننتشر فى ربوع مصر كلها.

وأوضحت القباج، أن الوزارة تساهم فى مشروع تطوير وتنمية قرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بالقرية بالمساهمة فى إنشاء "مركز الخدمات الاجتماعية بمجمع خدمات تحيا مصر"، مشيرة إلى أن المركز يعد نموذجًا مصغراً لوزارة التضامن الاجتماعى حيث يضم مقر للوحدة الاجتماعية، ومركز تأهيل لذوى الإعاقة، وقاعة محو أمية، ومكتب تأمينات اجتماعية، ومركز تدريب مهنى يتضمن التدريب المهنى والخدمات الفندقية وحضانة للأطفال تحتوى على فصل لذوى الإعاقة، وورش للأسر المنتجة ومكتب استشارات أسرية ودعم نفسى، هذا بالإضافة الى مقر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفرع لبنك ناصر الاجتماعى.

وخلال الحفل وقع الصندوق أيضا بروتوكول تعاون مع شركة فودافون مصر وذلك لتأثيث وتجهيز فصول "مدرسة تحيا مصر" بقرية سيدى عبد الرحمن، على النحو التالى:

عدد (26) فصل ابتدائى، (6) فصول رياض أطفال، فصل لذوى الاحتياجات الخاصة، مسرح، فراغات إدارية، تأثيث معمل كمبيوتر مزود بجهاز عرض (بروجيكتور)، مجال زراعى، معمل مشاهدة، غرفة تربية فنية، غرفة تربية موسيقية، عيادة طبيب، وكذلك إمداد المدرسة بجهاز تزويد خدمة الانترنت (راوتر) مدفوع الاشتراك لمدة عام.

كما يشمل بروتوكول التعاون توفير المحتوى الرقمى المتاح على منصة "تعليمى" الخاصة بالمؤسسة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور لاستخدامه فى العملية التعليمية للطلاب، وكذا إجراء التدريب اللازم للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور على استخدام المحتوى الرقمى فى العملية التعليمية عن بعد وتطوير قدراتهم التكنولوجية.

كما شهد الحفل توقيع الصندوق لبروتوكولى تعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك ناصر الاجتماعى، لتخصيص وتشغيل فرع لكل بنك داخل مجمع الخدمات بالقرية بما يضمن توفير مختلف الأنشطة والخدمات داخل هذا المجمع ليصبح نموذجا لهذه المنشات الخدمية فى مجال تطوير القرى .