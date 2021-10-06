السفير المصري في طوكيو يلتقي مع أعضاء مجلس الأعمال الياباني المصري

عقد سفير مصر لدى اليابان، أيمن كامل، لقاءً مع مجلس الأعمال الياباني المصري، تناول خلاله ما شهدته العلاقات المصرية اليابانية من تطورات إيجابية ملحوظة خلال السنوات الماضية، وأهمية توظيف ما تحقق من زخم في مجالات التعاون لدفع حجم الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، منوهًا في هذا الصدد إلى مبادرات السفارة لزيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الياباني والتي أسفرت العام الماضي عن دخول منتجات الموالح المصرية إلى الأسواق اليابانية لأول مرة منذ ثلاثين عامًا.

أوضح السفير المصري أن مصر تسعى لشراكة حقيقية مع اليابان تساهم في دعم مسيرة النهضة التنموية بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفي إطار رؤية مصر 2030. وأعرب عن تطلعه إلى أن يقوم القطاع الخاص الياباني بالاستفادة من الفرص القيمة التي تُقدمها المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، وأن يستفيد كذلك من المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها حاليًا في كافة القطاعات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر أول مدينة ذكية في أفريقيا، وبما يُتيح آفاقًا واسعة للتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري على التطلع للاستمرار في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين، موجهًا الشكر للسفير المصري بمناسبة اختتام مهمته في اليابان وكذا على ما قدمته السفارة من دعم للمجلس وأنشطته، مما كان له أثر واضح فيما تم إحرازه من نجاحات على صعيد العلاقات بين البلدين. كما تقدّم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط Kansuke Nagaoka بالشكر أيضًا على الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لدفع العلاقات الثنائية بين مصر واليابان والتي شهدت مشاركة السيد رئيس الجمهورية في أعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة "أوساكا" في يونيو 2019، ونجاح قمة "تيكاد 7" التي انعقدت بمدينة "يوكوهاما" في أغسطس 2019 في ظل الرئاسة المشتركة للقمة بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبى".