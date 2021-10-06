مايا مرسي تستقبل سفير هولندا بالقاهرة للتعرف على جهود الدولة المصرية في...

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير هان ماورتس سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ، والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات .

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير الهولندى في المجلس، مشيرة إلى أن مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيعها للدخول إلى سوق العمل تعد من اولويات القضايا التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن، مضيفة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال اقرار التشريعات التى تنصف المرأة كما دعمت وصول المرأة الى العديد من المناصب القيادية غير المسبوق وصول المرأة اليها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى برنامج الشمول المالي الذي يعد واحد من أهم البرامج التى تعمل عليها الدولة موضحة الجهود التي تتم في هذا الإطار لدعم إدماج المرأة في هذا البرنامج الهام ، مؤكدة انه قد اصبح لدى العديد من السيدات الوعي بمفهوم الشمول المالي واهميته لهن ولأسرهن .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي بأنها تؤمن بقوة ودور الإعلام والفن الهادف في تغيير الأفكار والمفاهيم السلبيه التي تعيق تمكين المرأة وتؤثر على دورها ومكانتها الحقيقية في المجتمع، مشيرة أيضاً إلى دور التوعية للوصول إلى السيدات على الأرض من خلال حملات طرق الأبواب التي يزور من خلالها المجلس بيوت السيدات للحديث معهن في قضايا هامه مثل ختان الاناث والزواج المبكر والقضايا الاقتصادية وغيرها من القضايا الهامة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الاستفادة من حملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة للتوعية بهذه القضية الهامة بين الأفراد .

من جانبه توجه السفير هان ماورتس بالشكر للدكتورة مايا مرسي على حسن الاستقبال، مستعرضاً الجهود التى تقوم بها السفارة الهولندية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتعاون القائم بين السفارة والجهات المعنية في هذا الاطار، مؤكداً ان السفارة الهولندية سعيدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في هذا المجال . .