الرئيس الفلسطينى يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.
وقال أبو مازن في برقية التهنئة "نرفع لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، ومن خلالكم للحكومة والشعب المصري الشقيق، أسمى عبارات التهاني الأخوية بهذه الذكرى الغالية التي استعاد خلالها جيش مصر الباسل الأرض والكرامة، والتي نستلهم منها روح النصر والعزيمة".
وأشاد أبو مازن بالإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحديث وجه مصر ورفع مكانتها.
وجدد الرئيس الفلسطيني اعتزازه الكبير بالعلاقات التاريخية والمصيرية، التي يحرص على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، مثمنا مواقف مصر العظيمة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشجاعة والتضامنية الداعمة لقضايا الأمة، ولقضية الشعب الفلسطيني، ومؤازرته في جميع المحافل وعلى الصعد كافة.
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