«أبطال تجسد أبطال»..نجوم الفن يخلدون ذكرى نصر أكتوبر بأعمالهم الوطنية..تعرف عليها

/654725/أبطال-تجسد-أبطالنجوم-الفن-يخلدون-ذكرى-نصر-أكتوبر-بأعمالهم-الوطنيةتعرف-عليها

يحتفل الوطن العربي اليوم وخاصة المصريين، بحدث تاريخي أثلج قلوب الجميع منذ عام 1973 حتى وقتنا هذا المتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون للحدث، وتعد هذه الذكرى هي نصر أكتوبر المجيد الذي استطاع بها الجيش المصري بإصراره وصرامة جأشه، وخطته الإبداعية أن نتصر على العدو الصهيوني الإسرائلي بمساعدة أشقائنا السوريين.

دوت الخليج يرصد أهم الأعمال الوطنية التي تناولت ذكرى نصر أكتوبر منذ 1973 إلى الأن

أعمال درامية وسينمائية خلدت ذكرى نصر أكتوبر

ومنذ أن انتصر الشعب المصري وبدأت الأعمال الفنية تنتعش بالعديد من الأعمال الوطنية التي خلدت تلك الذكرى ولازال الجمهور والشعب المصري يستمتع بمشاهدتها حتى الان، اذ اعتمدت هذه الأعمال على الدقة في اختيار أبطالها لتلامس قلوب المشاهدين لتتلخص تحت شعار «أبطال تجسد أبطال»، وكان على رأس هؤلاء الفنان القدير عادل إمام، الفنان محمود ياسين، محمود عبد العزيز..فضلا عن شباب اليوم كريم عبد العزيز وأحمد عز..وغيرهم.

فيلم "أغنية على الممر" 1972

البداية كانت بفيلم “أغنية على الممر” والتي درات أحداثه حول فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967 وهم يدافعون عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون التسليم، ويتناول الفيلم مشاعر الجنود أثناء الحصار وهي مزيج من إحباطهم وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وأمانيهم إذا ماعادوا من الحصار، أثناء وقت الحصار الطويل يحكي كل جندي عن حياته ومعاناته الإنساني.

فيلم أبناء الصمت وحرب الإستنزاف

وفي عام 1974، تناول فيلم “أبناء الصمت” وصول حرب الاستنزاف مع إسرائيل إلى أشدها، وبينما يخوض مجدي حربه على الجبهة، تخوض خطيبته الصحفية حربًا شعواء ضد رئيس التحرير النفعي، الذي تكتشف معدنه الحقيقي لاحقًا، هو من الفنانة ميرفت أمين، الفنان نور الشريف، الفنان محمود مرسي، الفنان محمد صبحي، الفنانة مديحة كامل، والفنان أحمد زكي، وكان من تأليف مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي.

فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبي" يرصد تحول الشعب من اليأس إلى السعادة بعد نصر أكتوبر

يعد فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” من أشهر أفلام حرب أكتوبر وتدور قصته حول (محمد) الذى يشعر بأن مروان يمكن أن يكون جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، ولكنه ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه. ... يتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملا على الأكتاف ويتزوج فاطمة وهو لايزال يحمل الرصاصة.

فيلم "الصعود إلى الهاوية" يتناول تجنيد الجاسوسين

يدور الفليم فى إطار مخابراتى أثناء حرب أكتوبر، حول جاسوسة مصرية يتم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية في فترة حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر، ويتم كشفها في باريس، وتم خداعها بحيث تسافر إلى بلد عربي، ومن هناك استلمتها المخابرات العامة المصرية لتطير بها إلى مصر، حيث أحيلت إلى المحاكمة وتم إعدامها.

رأفت الهجان أول عمل درامي يتناول حرب أكتوبر

وكان أول عمل درامي تحدث عن حرب أكتوبر، هو مسلسل “رأفت الهجان “ عام 1987، وهو مسلسل درتمي مصري يتكون من 3 أجزاء، من إخراج يحيى العلمي، وبطولة محمود عبد العزيز، ويدور العمل حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات عن سيرة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال، الذي تم زراعته داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية وكان له دور فعال في الإعداد لـ حرب أكتوبر، وبدأ العمل على إنتاج أول جزء في عام 1987.

فيلم الطريق إلى إيلات فيلم "الطريق إلى إيلات"، فهو بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وصلاح ذو الفقار ومحمد سعد وعبدالله محمود وطارق النهري، وتدور أحداث الفيلم حول حرب الإستنزاف عام 1969، قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، يتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري.