«مقابل إنهاء أوراق رسمية»..القبض على موظفة ببورسعيد طلبت رشوة من مدير شركة

/654705/مقابل-إنهاء-أوراق-رسميةالقبض-على-موظفة-ببورسعيد-طلبت-رشوة-من-مدير-شركة

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في واقعة طلب موظفة بإحدى المصالح الحكومية ببورسعيد، رشوة مالية من مدير إحدى الشركات مقابل إنهاء أوراق رسمية خاصة بشركته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على موظفة ببورسعيد طلبت رشوة من مدير شركة

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إخطارا من مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة بورسعيد، يفيد قيام موظفة بإحدى المصالح الحكومية بمحافظة بورسعيد باستغلال موقعها الوظيفي بطلب مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة مقابل إجراء المعاينة والرفع المساحي للوحدة الخاصة بشركته.

واشارت تحريات الإدارة صحة الواقعة وقيام الموظفة بالاتجار بالوظيفة العامة وطلبها الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين وتعمدها عرقلة إتمام الإجراءات وإنهائها لحين تقاضيها مبالغ مالية أخرى من الشاكي.

الرشوة

كما وجه اللواء علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، وتم القبض على المتهمة وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، وهاتف محمول وبفحص الهاتف اتضح أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيقي واتس آب وماسنجر، بينها وبين العديد من المواطنين تدل على طلبها وحصولها على مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة.

وبمواجهه المتهمة أمام رجال المباحث، أعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى جهات التحقيق التي قررت حبسها على ذمة القضية.